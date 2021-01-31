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Спорт

Соглашение о сотрудничестве заключили Street Workout и ПсковГУ

Спортивное движение воркаута Street Workout и ПсковГУ заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

В рамках соглашения псковский университет предоставит возможность развития воркаута в спортивном студенческом клубе ПсковГУ, привлекая студентов к участию и организации тренировочных занятий.

Спортивное движение будет оказывать организационно-методическую помощь сборным командам университета для участия во всероссийских и международных соревнованиях, организовывать и проводить тренировки, оказывать методическую помощь при планировании внутриуниверситетских соревнований.

«Спорт развивается, трансформируется, появляются новые виды спорта, многие из них становятся популярными среди молодежи, и воркаут - яркий тому пример, - отметил проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Александр Захаров. - Студенты всегда любили командные виды спорта, но главное - они любят яркий и зрелищный спорт. Мы со своей стороны готовы поддерживать и развивать воркаут-движение».

Виталий Дидыч подчеркнул, что студенты ПсковГУ активно участвуют в соревнованиях и мероприятиях движения. На 2021 год в рамках нового соглашения уже запланировали ряд спортивных мероприятий.

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