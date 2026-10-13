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Спорт

Определены победители Спартакиады вузов и ссузов Псковской области по пулевой стрельбе

Соревнования по пулевой стрельбе в зачёт XVII Областной спартакиады вузов и XVII Областной спартакиады учреждений среднего профессионального образования (УСПО) прошли в Пскове 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • Определены победители Спартакиады вузов и ссузов Псковской области по пулевой стрельбе
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Определены победители Спартакиады вузов и ссузов Псковской области по пулевой стрельбе
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Определены победители Спартакиады вузов и ссузов Псковской области по пулевой стрельбе
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В турнире приняли участие команды семи учреждений среднего профессионального образования и трёх вузов.

Среди команд УСПО первое место занял Псковский агротехнический колледж, второе – Псковский медицинский колледж, третье – Великолукская государственная сельскохозяйственная академия.

Среди команд вузов победу одержал Псковский государственный университет, второе место у Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, третье – у Университета Федеральной службы исполнения наказаний.

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