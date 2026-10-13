Определены победители Спартакиады вузов и ссузов Псковской области по пулевой стрельбе

10:24, 13 октября 2026, ПАИ

Соревнования по пулевой стрельбе в зачёт XVII Областной спартакиады вузов и XVII Областной спартакиады учреждений среднего профессионального образования (УСПО) прошли в Пскове 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области





В турнире приняли участие команды семи учреждений среднего профессионального образования и трёх вузов.

Среди команд УСПО первое место занял Псковский агротехнический колледж, второе – Псковский медицинский колледж, третье – Великолукская государственная сельскохозяйственная академия.

Среди команд вузов победу одержал Псковский государственный университет, второе место у Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, третье – у Университета Федеральной службы исполнения наказаний.