Определены победители Спартакиады вузов и ссузов Псковской области по пулевой стрельбе
Соревнования по пулевой стрельбе в зачёт XVII Областной спартакиады вузов и XVII Областной спартакиады учреждений среднего профессионального образования (УСПО) прошли в Пскове 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В турнире приняли участие команды семи учреждений среднего профессионального образования и трёх вузов.
Среди команд УСПО первое место занял Псковский агротехнический колледж, второе – Псковский медицинский колледж, третье – Великолукская государственная сельскохозяйственная академия.
Среди команд вузов победу одержал Псковский государственный университет, второе место у Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, третье – у Университета Федеральной службы исполнения наказаний.
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