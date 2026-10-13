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Спорт

Названы победители первенства Псковской области по таврелям

Первенство Псковской области по таврелям прошло в Доме молодёжи в Пскове. В турнире приняли участие 30 спортсменов в трёх возрастных категориях, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

  • Названы победители первенства Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Названы победители первенства Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Названы победители первенства Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Названы победители первенства Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Названы победители первенства Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Названы победители первенства Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Названы победители первенства Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Названы победители первенства Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Названы победители первенства Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области

Соревнования проводились по швейцарской системе в семь туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход. Многие участники – победители и призёры первенства России.

В группе 2017 года рождения и моложе среди мальчиков победу одержал Илья Боченков (Псков), вторым стал Матвей Иванов (Псков), третьим – Александр Вельтмандер (Великие Луки). Среди девочек лучшей стала Вероника Виноградова (Псковский район), второй – Анна Алексеева (Псков), третьей – Анна Кузьмина (Псков).

В группе 2014–2016 годов рождения среди мальчиков первое место занял Дмитрий Шерешков (Псков), второе – Игорь Наумов (Псков), третье – Лев Николаев (Великие Луки). У девочек победу одержала Эльза Иванова (Великие Луки), второй стала Евгения Гаврилова (Псковский район), третьей – Дарья Веселова (Псков).

В старшей группе 2009–2013 годов рождения среди юношей победил Илья Малашкин (Великие Луки), вторым стал Никита Виноградов (Псковский район), третьим – Михаил Николаев (Великие Луки). Среди девушек первенствовала Вероника Петрова (Псков).

Победители и призёры получили право представить регион на соревнованиях российского и международного уровня.

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