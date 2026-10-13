Псковский кооперативный техникум победил на Спартакиаде ссузов по настольному теннису
Финальные соревнования XVII Областной спартакиады учреждений среднего профессионального образования (УСПО) по настольному теннису прошли в Пскове 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В турнире приняли участие шесть команд. По итогам командного первенства места распределились следующим образом: первое место – Псковский кооперативный техникум (15 очков), второе – Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса (13 очков), третье – колледж ПсковГУ (9 очков).
Организаторы поздравили всех участников с ярким завершением турнира.
Псковский кооперативный техникум победил на Спартакиаде ссузов по настольному теннису
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