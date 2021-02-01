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Общество

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

1 февраля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации, сообщает ТАСС.

Владимир Путин подарил патриарху Кириллу букет цветов и поинтересовался его настроением.

«Очень рад вас видеть в добром здравии, благодарю вас», – ответил на поздравления патриарх. «Как настроение?» – спросил Путин предстоятеля Русской православной церкви. «Хорошее», – ответил ему патриарх.

27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал Кирилла патриархом, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Она впервые прошла в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является Кирилл.

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