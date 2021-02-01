У Земфиры впервые за 8 лет выйдет альбом

13:28, 01 февраля 2021, ПАИ

Певица Земфира впервые за последние 8 лет записала новый альбом. Об этом рассказала её подруга Рената Литвинова на своей странице в Instagram.

«Когда‑то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу «Офелия, невинно утонувшая»: «У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая». Я попросила начать с хорошей. Она сказала: «Это гениальная новелла!» Тогда я спросила: «Какая плохая?» Она ответила: «Вы никогда не напишете ничего лучше». И сегодня — я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости — одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что‑либо лучшее!» - написала Рената Литвинова.

По словам актрисы, седьмой альбом Земфиры должен выйти «совсем скоро».

На официальном YouTube-канале Земфиры появился саундтрек к новому фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер» и клип на него. На видео под названием «Злой человек» актриса едет за рулем автомобиля сквозь метель и курит сигарету.

Шестой студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел 14 февраля 2013 года. В сентябре 2018 года Земфира выпустила первую за пять лет песню «Джозеф».