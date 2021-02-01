Анастасия Повторейко: Проект детского корпуса инфекционки в Пскове оказался уникальным для России

15:13, 01 февраля 2021, ПАИ

В России ещё не было такого проекта детской инфекционной больницы, как в Пскове. Об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире ПАИ-live 1 февраля.

Анастасия Повторейко отметила, что проект детского корпуса инфекционной больницы в Пскове очень продуманный. Она напомнила, что возведением детского корпуса инфекционки занималось Минобороны РФ, которое при строительстве учло все пожелания псковских медиков.

«Для строительства был выделен проектировщик, который строил детские оздоровительные лагеря. Совместно со мной, с педиатрами были продуманы до мелочей и учтены все пожелания, все потребности», – уточнила главврач.

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы открылся 29 января. Первых пациентов в детском корпусе начали принимать с 9:00 1 февраля. В детском отделении имеется высокотехнологичное медицинское оборудование и современная ПЦР-лаборатория. Также в лечебном учреждении оборудованы палаты для совместного пребывания матери и ребёнка.