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Общество

На нуле: 200 собак в псковском приюте рискуют остаться без еды и лечения

Автономная некоммерческая зоозащитная организация «Шанс» просит жителей Псковской области помочь оплатить расходы приюта, в котором сейчас содержатся 200 собак.

«На нашем счету всего сто рублей. Мы на нуле. У нас нет средств на жизненно важные расходы: свет, зарплата работникам приюта и охрана участка», - говорится в сообщении в группе организации в соцсети «ВКонтакте». В «Шансе» отметили, что приют сейчас живет только на пожертвования и денег катастрофически не хватает.

«Без электроэнергии приют можно просто закрыть. На электричестве работает пищеварочный котел, который каждый день варит по 400 литров каши. Без света не будет тепло в бытовке, операционной и стационаре, где полным-полно выздоравливающих собак и щенков. Без света можно забыть про стерилизации, про горячую воду - про все», - добавили волонтёры.

Также отмечается, что недавно пришлось увеличить штат сотрудников приюта, которые ежедневно убирают вольеры и территорию, готовят еду, обеспечивают уход за собаками, раздают им лекарства, делают перевязки. Кроме того, нужно оплатить охрану участка, на котором планируется построить современный приют для бездомных животных.

Реквизиты для оказания помощи:

карта Сбербанка для сбора пожертвований - 676280519016973528 (привязана к телефону +7-911-352-63-03, получатель Мария Анатольевна В.)

PayPal: Mashavelichco@gmail.com

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