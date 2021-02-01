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Общество

Псковский пульмонолог: Коронавирус никуда не уйдёт и летом

Коронавирус никуда не уйдет и летом, уверена главврач Псковской инфекционной больницы, пульмонолог Анастасия Повторейко. Об этом она сказала в эфире ПАИ-live 1 февраля.

«Мы научились жить в ковиде, началась массовая вакцинация. Думаю, к лету выйдем на хорошие цифры, но однозначно коронавирус от нас никуда не уйдет, мы поняли, что нам с ним жить. Все зависит от нас, наших действий, соблюдения элементарных мер», - добавила врач.

Анастасия Повторейко также отметила, что теперь псковичи не бегут «чуть что» делать КТ лёгких. «Всё по делу сейчас. КТ нужно делать не менее чем через месяц, а иногда полтора-два, особенно при больших объемах поражения», - уточнила специалист.

Однако бесконтрольный прием антибиотиков какое-то время продолжался, сейчас их назначение в регионе снизилось до умеренных показателей, добавила врач. «Но эта ситуация ещё аукнется, через какое-то время появится устойчивая к лекарствам флора, потому что то, что мы видели, грубейшие нарушения назначения. Медики даже себя так лечили, своих родных так лечили. Это практически применение ядерного оружия в медицине. Все наши проблемы от незнания, и начинается такая паника: что, чем, как», - констатировала Анастасия Повторейко.

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