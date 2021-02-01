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Общество

Семи псковским многодетным семьям вручили медали за заслуги в воспитании детей

1 февраля губернатор Михаил Ведерников вручил многодетным семьям медали «Родительская слава Псковской области» за заслуги в воспитании детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Медали получили семь семей из разных районов Псковской области, в которых воспитываются от 3 до 14 детей. Торжественная церемония награждения прошла в администрации области.

Михаил Ведерников поблагодарил награждаемых за достойное воспитание детей, укрепление института семьи и вклад в улучшение демографической ситуации в регионе. «Мы, со своей стороны, будем стараться оказывать всю необходимую помощь и поддержку», — отметил он и напомнил, что в 2020 году 8 многодетных семей получили автомобили «Газель Некст», а перед Новым годом нуждающейся в жилье семье передали ключи от нового дома. «Принято решение, что вручение автомобилей и индивидуальных домов станет постоянной региональной программой социальной поддержки, и мы будем стараться наращивать объемы этой помощи. А для того чтобы она стала адресной и объективной, в регионе создадут Совет многодетных матерей Псковской области, который и будет принимать решение о том, кому в первую очередь оказывать помощь», — добавил губернатор.

Отец семейства, в котором воспитывается 10 детей, Андрей Чернодедов от имени всех награждаемых поблагодарил главу региона за высокую оценку многолетнего труда родителей и оказываемую им поддержку. «Очень ценно, что вы обращаете внимание на многодетные семьи. Благодаря вам наша область становится более социально ориентированной — помощь оказывается именно тем категориям людей, которые более всего в ней нуждаются», — отметил Андрей Чернодедов.

Медали «Родительская слава Псковской области» в соответствии с региональным законом «О наградах Псковской области» вручаются семьям, в которых рождены или приняты в семью 3 и более детей в течение 5 лет. Для получения награды важны достойное воспитание, образование, ведение здорового образа жизни, обеспечение духовного и нравственного развития детей, а также подача примера в укреплении института семьи и воспитании детей. Вместе с медалями семьи получают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей.

Медалью могут также наградить родителей, достойно воспитавших менее 3 детей, если хотя бы один ребенок достиг выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности, получивших широкую известность в Российской Федерации или признанных мировым сообществом.

Первые медали «Родительская слава Псковской области» были вручены трем семьям в декабре 2019 года.

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