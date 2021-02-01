Какие осложнения бывают после коронавируса и как их избежать, рассказала псковский врач

16:03, 01 февраля 2021, ПАИ

Какие бывают осложнения после коронавируса и как их избежать, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире ПАИ-live 1 февраля.

Она отметила, что осложнений очень много. В ближайшие 3 месяца после перенесенного коронавируса существует очень высокий риск развития разных острых состояний, в том числе острых сердечно-сосудистых заболеваний. «Одно из грозных осложнений – миокардит ковидный, мы видим даже у молодых одышку, тахикардию», - добавила специалист.

По её словам, чтобы не пропустить момент, нужно сдать клинический анализ крови, сделать коагулограмму по показаниям. «Все нужно смотреть индивидуально у каждого», - подчеркнула Анастасия Повторейко. По её словам, в случае снижения зрения, выпадения волос, налицо дефицит витаминов. «Сердечно-сосудистые не пропустить бы, скачки давления нельзя игнорировать, может быть инсульт даже у молодых», - заметила врач.

Также могут возникать неврологические ковидные психопатии. «Иногда человек может не понять, что с ним происходит. Молодые писали в директ, что сами не узнают себя, фиксируется нарушение сна, жуткие кошмары, нарушение восприятия сна, депрессивные апатичные состояния или наоборот эйфория. Люди не узнавали своих близких, это загадка. Ответы получим позже», - уверена главврач псковской инфекционки. Она еще раз подчеркнула, что явления обратимы при своевременной диагностике, нужно прибегать к длительной медикаментозной терапии.