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Общество

21 класс в Псковской области закрыт на карантин из-за коронавируса

Из-за COVID-19 в Псковской области на карантин закрыт 21 класс в 16 школах, 400 учеников переведены на дистанционное обучение, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В детских садах на карантине по коронавирусу находятся 15 групп в 14 дошкольных учреждениях. 

По ОРВИ закрыто 10 классов в 4 школах. В детских садах на карантине 4 группы в 3 учреждениях. Миритиницкая школа в Локнянском районе вышла с карантина и работает в обычном режиме.

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