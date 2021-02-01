21 класс в Псковской области закрыт на карантин из-за коронавируса
Из-за COVID-19 в Псковской области на карантин закрыт 21 класс в 16 школах, 400 учеников переведены на дистанционное обучение, сообщает официальный Telegram-канал региона.
В детских садах на карантине по коронавирусу находятся 15 групп в 14 дошкольных учреждениях.
По ОРВИ закрыто 10 классов в 4 школах. В детских садах на карантине 4 группы в 3 учреждениях. Миритиницкая школа в Локнянском районе вышла с карантина и работает в обычном режиме.