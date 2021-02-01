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Общество

Руководитель Великолукской инфекционной больницы Наталья Дорожкина вернулась к исполнению обязанностей

К исполнению обязанностей вернулась руководитель Великолукской инфекционной больницы Наталья Дорожкина. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 1 февраля.

26 января истёк срок служебной проверки в отношении Натальи Дорожкиной, которая руководит филиалом инфекционной больницы в Великих Луках.

«Я лично выезжала в больницу для служебной проверки, - отметила Анастасия Повторейко. – Есть нюансы, которые были отработаны в ходе проверки. Наталья Дорожкина вернулась к исполнению своих обязанностей, как это и было заложено изначально».

Проверка была организована комитетом по здравоохранению после обращения жительницы Великих Лук на сайте губернатора Псковской области, которая сообщила, что халатность медиков привела к смерти её отца. Местная жительница отметила, что её отец поступил в больницу для ампутации ноги и заразился COVID-19 от соседа по палате. После этого мужчина скончался в Пковской городской больнице в 1-м пульмонологическом отделении.

В результате проверки были применены дисциплинарные взыскания.

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