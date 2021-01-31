Причину заминок с уборкой снега в Пскове назвал Александр Братчиков
Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, с чем связаны проблемы с уборкой снега на дорогах города. Контрольный выезд по содержанию дорог состоялся 1 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Александр Братчиков пояснил, что заминки с уборкой дорог зачастую происходят из-за того, что спецтехнике мешают припаркованные машины горожан. Он предложил решить этот вопрос совместно с ГИБДД, например, на время уборки ставить знаки, запрещающие парковку. «На следующей неделе подрядчики и ГИБДД встретятся в городской администрации и обсудят этот вопрос, составят график уборки», - отметил Александр Братчиков.