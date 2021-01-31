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Причину заминок с уборкой снега в Пскове назвал Александр Братчиков

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, с чем связаны проблемы с уборкой снега на дорогах города. Контрольный выезд по содержанию дорог состоялся 1 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков пояснил, что заминки с уборкой дорог зачастую происходят из-за того, что спецтехнике мешают припаркованные машины горожан. Он предложил решить этот вопрос совместно с ГИБДД, например, на время уборки ставить знаки, запрещающие парковку. «На следующей неделе подрядчики и ГИБДД встретятся в городской администрации и обсудят этот вопрос, составят график уборки», - отметил Александр Братчиков. 

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