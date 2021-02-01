Суд обязал администрацию снести три ветхих многоквартирных дома в Острове

15:34, 01 февраля 2021, ПАИ

В Острове суд обязал администрацию снести три ветхих многоквартирных дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Запланированные на 2017 год мероприятия по сносу аварийных домов до настоящего времени администрацией Островского района произведены не были. Дома находятся в ветхом состоянии, создают угрозу обрушения, при этом они не огорожены, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

11 января 2021 года Островский городской суд обязал администрацию района в течение шести месяцев организовать работу по сносу расселённых аварийных многоквартирных домов.