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Общество

Суд обязал администрацию снести три ветхих многоквартирных дома в Острове

В Острове суд обязал администрацию снести три ветхих многоквартирных дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Запланированные на 2017 год мероприятия по сносу аварийных домов до настоящего времени администрацией Островского района произведены не были. Дома находятся в ветхом состоянии, создают угрозу обрушения, при этом они не огорожены, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

11 января 2021 года Островский городской суд обязал администрацию района в течение шести месяцев организовать работу по сносу расселённых аварийных многоквартирных домов.

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