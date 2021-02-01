Глава администрации Пскова – об уборке дорог: Стало значительно лучше

15:49, 01 февраля 2021, ПАИ

«Сейчас уборка улиц в Пскове происходит лучше, чем в новогодние праздники», - заявил глава администрации города Александр Братчиков в ходе контрольного выезда по содержанию дорог 1 февраля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации отметил, что после Нового года было очень сложно заставить подрядчиков работать. Сейчас уборка постоянно держится на контроле, есть дополнительное указание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по её качеству. «Мы сегодня проехали часть объектов, замечания, безусловно, есть. Сказать, что всё идеально, я не могу. Но стало значительно лучше», - подчеркнул Александр Братчиков.