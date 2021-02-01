В Пскове могут изменить требования для подрядчиков, убирающих снег

15:56, 01 февраля 2021, ПАИ

Варианты решения проблемы со своевременностью уборки снега на дорогах ищут в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков в ходе выезда по содержанию дорог 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации отметил, что речь, в частности, идет о количестве техники, необходимой для своевременного выполнения работ, предусмотренных нормативом. Планируется, что в случае нехватки техники подрядчики за свой счёт будут привлекать субподрядные организации.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий пояснил, что в городе есть узкие тротуары и физически ни один подрядчик по срокам уборки не укладывается. По его мнению, есть два пути выхода из сложившейся ситуации - либо увеличивать штат, либо прописывать на следующий год в контракте наличие у подрядной организации особой техники.