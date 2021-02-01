Подрядчиков штрафуют за неубранный снег на пешеходных переходах и остановках в Пскове

15:59, 01 февраля 2021, ПАИ

За неубранный снег на пешеходных переходах и остановках чаще всего штрафуют подрядчиков в Пскове. Об этом рассказала начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова во время выезда главы администрации города Александра Братчикова по содержанию дорог 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«По уборке снега от жителей чаще всего претензии на пешеходные переходы и остановочные комплексы», - отметила Наталья Симонова.