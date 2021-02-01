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Общество

Какие улицы Пскова убираются в первую очередь, объяснил глава администрации

Какие улицы Пскова убираются в первую очередь, объяснил глава администрации города Александр Братчиков в ходе выезда по содержанию дорог 1 февраля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков напомнил, что есть категорийность улиц – 1, 2, 3 и 4. «Центр – это дороги первой категории. И конечно, грунтовые дороги убираются только после того, как убраны основные магистрали. Это же касается и тротуаров», - пояснил он.

Глава администрации добавил, что февраль ожидается достаточно снежным, и в ближайшее время состоится встреча с подрядчиками с участием ГИБДД. В том числе планируется найти пути решения проблемы с припаркованными машинами, которые мешают уборке. «Составим график, попросим жителей не ставить на время уборки машины там, где нужно проехать спецтехнике», - отметил Александр Братчиков.

Он добавил, что в уборке города задействованы два подрядчика, еще три занимаются обслуживанием парковых зон.

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