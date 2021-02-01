#Опросник ПАИ: Пишите ли вы от руки

16:09, 01 февраля 2021, ПАИ

Цифровой век диктует свои условия. В мире гаджетов, электроники и дистанционки, каждый из нас всё чаще печатает, и всё меньше пишет от руки. В России есть даже праздник - День ручного письма, или День почерка. Он создан с целью напомнить человеку о том, что письмо от руки - это малость, которая еще может выражать его индивидуальность. Мы решили узнать у псковичей, часто ли они пишут от руки. Результат опроса можно увидеть в нашем ролике.



Несмотря на доминирование печатного текста, люди ещё не полностью отказались от бумаги и ручки. Люди старшего поколения записывают цели и задачи в ежедневник, пенсионеры - рецепты и детали, которые память уже не фиксирует. Про студентов говорить сложно. Вся социальная жизнь строится на мессенджерах, а от руки приходится писать только на парах. Станут ли они писать при отсутствии конспектов - большой вопрос.



Несмотря на то, что письмо по прежнему присутствует в нашей жизни, с каждым годом это умение скрывается в тумане истории. Наши предки записывали летописи, великие классики писали свои произведения, а простой человек отправлял родным письма с последними новостями и тревожными мыслями.

Время до изобретения печатной машинки постепенно приобретает романтические ноты. Люди превратили письмо от руки в искусство - каллиграфию. Есть профи и любители, которые способны создать произведение, используя особый почерк. Некоторые такие творения стоят немало денег.

Энтузиасты коллекционируют марки и, порой, перьевые ручки.







Кажется, единственное что пока не устаревает и пользуется повсеместным спросом - подпись. Будь-то автограф или кредитный договор.