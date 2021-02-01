0
16:28
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
16:09
#Опросник ПАИ: Пишите ли вы от руки
16:06
Более 200 тысяч рублей заплатит «Псковавтодор» за нарушения при уборке снега
16:05
Дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, свежий воздух: как пройти реабилитацию после тяжёлой формы COVID-19
15:59
Псковичам рассказали, на какой день лучше сдавать тест на антитела к коронавирусу
15:45
400 кубометров снега вывезли в Пскове за выходные
15:20
Что делать псковичам, переболевшим коронавирусом в лёгкой форме
Еще новости
Общество

#Опросник ПАИ: Пишите ли вы от руки

Цифровой век диктует свои условия. В мире гаджетов, электроники и дистанционки, каждый из нас всё чаще печатает, и всё меньше пишет от руки. В России есть даже праздник - День ручного письма, или День почерка. Он создан с целью напомнить человеку о том, что письмо от руки - это малость, которая еще может выражать его индивидуальность. Мы решили узнать у псковичей, часто ли они пишут от руки. Результат опроса можно увидеть в нашем ролике.

 


Несмотря на доминирование печатного текста, люди ещё не полностью отказались от бумаги и ручки. Люди старшего поколения записывают цели и задачи в ежедневник, пенсионеры - рецепты и детали, которые память уже не фиксирует. Про студентов говорить сложно. Вся социальная жизнь строится на мессенджерах, а от руки приходится писать только на парах. Станут ли они писать при отсутствии конспектов - большой вопрос.

Несмотря на то, что письмо по прежнему присутствует в нашей жизни, с каждым годом это умение скрывается в тумане истории. Наши предки записывали летописи, великие классики писали свои произведения, а простой человек отправлял родным письма с последними новостями и тревожными мыслями.
Время до изобретения печатной машинки постепенно приобретает романтические ноты. Люди превратили письмо от руки в искусство - каллиграфию. Есть профи и любители, которые способны создать произведение, используя особый почерк. Некоторые такие творения стоят немало денег.
Энтузиасты коллекционируют марки и, порой, перьевые ручки.

 

museum.calligrafest.ru. Единство противоположностей, стихи Цветаевой. Автор: Алексеева Елена
 


Кажется, единственное что пока не устаревает и пользуется повсеместным спросом - подпись. Будь-то автограф или кредитный договор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
01 февраля 2021
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
#Опросник ПАИ: Пишите ли вы от руки
01 февраля 2021
#Опросник ПАИ: Пишите ли вы от руки
Более 200 тысяч рублей заплатит «Псковавтодор» за нарушения при уборке снега
01 февраля 2021
Более 200 тысяч рублей заплатит «Псковавтодор» за нарушения при уборке снега
Дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, свежий воздух: как пройти реабилитацию после тяжёлой формы COVID-19
01 февраля 2021
Дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, свежий воздух: как пройти реабилитацию после тяжёлой формы COVID-19
Псковичам рассказали, на какой день лучше сдавать тест на антитела к коронавирусу
01 февраля 2021
Псковичам рассказали, на какой день лучше сдавать тест на антитела к коронавирусу
400 кубометров снега вывезли в Пскове за выходные
01 февраля 2021
400 кубометров снега вывезли в Пскове за выходные
Что делать псковичам, переболевшим коронавирусом в лёгкой форме
01 февраля 2021
Что делать псковичам, переболевшим коронавирусом в лёгкой форме
Анастасия Повторейко рассказала, почему стала врачом
01 февраля 2021
Анастасия Повторейко рассказала, почему стала врачом

Идет загрузка...