Опубликован график работы мобильного ФАПа в Великолукском районе
Размещён график работы мобильного передвижного ФАПа в Великолукском районе, пишет районная газета «Наш путь».
Местные жители смогут проконсультироваться со специалистами, пройти осмотр, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию. Женщины смогут сделать маммографию.
1 февраля – деревня Монино, Шедяково Лычевской волости (в центре деревень);
2 февраля – деревня Урицкое Пореченской волости (возле ФАПа);
4 февраля – деревня Дрепино Шелковской волости (возле магазина Великолукского райпо);
8 февраля – деревня Тарасы, Ваши Шелковской волости (возле магазина Великолукского райпо);
10 февраля – деревня Лосево Шелковской волости (в центре деревни):
12 февраля – деревня. Стуканы, Бобриково Пореченской волости (в центре деревень);
15 февраля – деревня Иваново Переслегинской волости (возле ФАПа);
18 февраля – деревня Першино Шелковской волости (возле ФАПа);
19 февраля – деревня Переслегино Переслегинской волости (возле ФАПа);
24 февраля – деревня Майкино Переслегинской волости (возле магазина Великолукского райпо);
25 февраля – деревня Колюбяки Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо);
26 февраля – деревня Лукьянцево, Торчилово Лычевсксой волости (в центре деревень).