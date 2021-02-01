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Общество

Опубликован график работы мобильного ФАПа в Великолукском районе

Размещён график работы мобильного передвижного ФАПа в Великолукском районе, пишет районная газета «Наш путь».

Местные жители смогут проконсультироваться со специалистами, пройти осмотр, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию. Женщины смогут сделать маммографию.

1 февраля – деревня Монино, Шедяково Лычевской волости (в центре деревень);

2 февраля – деревня Урицкое Пореченской волости (возле ФАПа);

4 февраля – деревня Дрепино Шелковской волости (возле магазина Великолукского райпо);

8 февраля – деревня Тарасы, Ваши Шелковской волости (возле магазина Великолукского райпо);

10 февраля – деревня Лосево Шелковской волости (в центре деревни):

12 февраля – деревня. Стуканы, Бобриково Пореченской волости (в центре деревень);

15 февраля – деревня Иваново Переслегинской волости (возле ФАПа);

18 февраля – деревня Першино Шелковской волости (возле ФАПа);

19 февраля – деревня Переслегино Переслегинской волости (возле ФАПа);

24 февраля – деревня Майкино Переслегинской волости (возле магазина Великолукского райпо);

25 февраля – деревня Колюбяки Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо);

26 февраля – деревня Лукьянцево, Торчилово Лычевсксой волости (в центре деревень).

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