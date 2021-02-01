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Общество

«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»

В конце января 2021 года «Ростелеком» завершил проект по созданию виртуальной частной сети (VPN) и организации зон беспроводного интернета для компании «Псковнефтепродукт», входящей в состав АО «Сургутнефтегаз» и имеющей наиболее развитую сеть АЗС в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

Чтобы объединить локальные сети 60 автозаправочных станций в общее виртуальное пространство, специалисты «Ростелекома» проложили более 65 километров волоконно-оптического кабеля. Защищенный VPN-канал обеспечит клиенту целостность и безопасность передаваемых данных, и бесперебойную работу информационных систем. Также в клиентских зонах 10 автозаправочных станций связисты установили точки беспроводного доступа в Сеть и подключили услугу гостевого Wi-Fi.

«Мы завершили работы по созданию эффективной, надежной и легкоуправляемой цифровой инфраструктуры, которая гарантирует заказчику информационную безопасность и защиту от внешних негативных факторов. Для Псковской области это достаточно масштабный проект, ведь автозаправочные станции «Псковнефтепродукта» расположены во всех 24 районах региона», – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Организация VPN была важна для нас как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения удобства работы. На самых крупных точках сети мы также подключили беспроводной интернет для посетителей. В Псковской области достаточно высокая конкуренция среди автозаправочных станций. Для тех, кто приезжает заправить свой автомобиль, имеет значение не только качественное топливо, но и комфорт при посещении АЗС. Несомненно, Wi-Fi для гостей здесь добавляет плюсов», – отметил генеральный директор ООО «Псковнефтепродукт» Юрий Малешин.

Узнать больше о предложениях «Ростелекома» для бизнес-клиентов и оставить заявку на подключение можно на сайте компании и по круглосуточному номеру 8-800-200-3000.

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