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Банду закладчиков разоблачили в Псковской области

Банду закладчиков разоблачили в Псковской области. В суд направлено уголовное дело в отношении псковичей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой с использованием интернета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жители Пскова получали нерасфасованные оптовые партии наркотиков из тайников, о которых в интернете им сообщал организатор интернет-магазина. Граждане хранили наркотики и получали в сети заявки о размещении наркотических средств в «закладки», фасовали их, помещали расфасованные наркотики в тайники и передавали организатору интернет-магазина информацию об их расположении. 

Степень вины и наказание для каждого из фигурантов определит суд.

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