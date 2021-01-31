Банду закладчиков разоблачили в Псковской области

16:30, 01 февраля 2021, ПАИ

Банду закладчиков разоблачили в Псковской области. В суд направлено уголовное дело в отношении псковичей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой с использованием интернета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жители Пскова получали нерасфасованные оптовые партии наркотиков из тайников, о которых в интернете им сообщал организатор интернет-магазина. Граждане хранили наркотики и получали в сети заявки о размещении наркотических средств в «закладки», фасовали их, помещали расфасованные наркотики в тайники и передавали организатору интернет-магазина информацию об их расположении.

Степень вины и наказание для каждого из фигурантов определит суд.