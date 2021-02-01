Псковский театр драмы объявил флешмоб «Дни Победы»

16:36, 01 февраля 2021, ПАИ

Флешмоб «Дни Победы» объявил Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, сообщили в пресс-службе театра.

Ко Дню защитника Отечества театр соберет воспоминания псковичей о том, как их ветераны встретили День Победы. Где они узнали о радостной новости, кто был рядом в этом минуту, как праздновали Победу на фронте и в тылу.

Свой рассказ псковичи могут записать на видео или изложить его в тексте. Прислать видеоролики, тексты и фотографии можно на электронный адрес press@drampush.ru или в группы в соцсетях театра. Это может быть рассказ в произвольной форме – история, когда-либо услышанная вами от свидетеля тех событий.

Все истории будут опубликованы на сайте театра и в соцсетях. Самые яркие из них в исполнении артистов попадут на видеоролики, а авторы получат пригласительные билеты на премьеру спектакля.