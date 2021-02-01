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Общество

Акция «Дарите книги с любовью» пройдёт в Пскове

Пятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» пройдёт в Пскове с 8 по 14 февраля. Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Акцию проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки. Цель акции – сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения и обновления их фондов.

Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, 2) организует сбор новых детских книг на своей площадке.

«Уважаемые жители Псковской области! Будем благодарны, если вы откликнитесь и подарите новые детские книги. Они пополнят фонды библиотек Псковской области. Дарите детям радость!» – отметили в библиотеке.

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