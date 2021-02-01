В Великих Луках нашли три гранаты Ф-1

18:35, 01 февраля 2021, ПАИ

30 января в Великих Луках вблизи улицы Комсомольской было обнаружено три единицы взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны — ручные гранаты Ф-1. Об этом сообщает городской сайт luki.ru. Для их обезвреживания выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты. Нарушение элементарных правил безопасности может стать причиной несчастного случая. Особенно важно объяснить это подрастающему поколению.