Пять великолукских команд по мини-футболу боролись за первенство на турнире в Твери

18:58, 01 февраля 2021, ПАИ

31 января в физкультурно-оздоровительном комплексе города Западная Двина Тверской области прошёл турнир по мини-футболу среди семи команд юношей 2010 года рождения и моложе. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

​Город Великие Луки на турнире представляло пять команд. Команда Сергея Грабаздина выступала под названием «СШОР «Экспресс 2011».

На первом этапе участники были поделены на две группы «А» и «Б» по четыре и три команды соответственно. «СШОР «Экспресс 2011» по воле жребия попал в группу «А».

Подопечные Сергея Грабаздина в стартовом матче турнира одержали победу над командой «Экспресс Энергия-2011» со счётом 2:0, забив подопечным Вячеслава Бацака в каждом тайме по мячу.

В упорной борьбе прошёл второй поединок. Тем не менее команда Грабаздина сумела дожать соперника и победить «Авангард» Павла Иванова с преимуществом в один мяч – 2:1.

Заключительный матч группового этапа «СШОР «Экспресс 2011» проводил с командой хозяев СК «Двина». В этой игре подопечные Сергея Грабаздина не оставили камня на камне от соперника. Великолучане, отправив в ворота «Двины» восемь безответных мячей, завершили встречу со счётом 8:0.

Одержав три победы в трёх матчах группового этапа, подопечные Сергея Грабаздина заняли первое место в группе «А» и вышли в полуфинал турнира, где им предстояло сразиться со второй командой группы «Б» – «Экспресс Энергия-2010».

И в этом матче будущие победители турнира дисциплинированно сыграли в обороне и результативно в атаке. Вратарь «СШОР «Экспресс 2011» Семён Арефьев сохранил свои ворота «сухими», а его партнёры забили три мяча.

Одержав в полуфинале победу над подопечными Вячеслава Бацака (3:0), коллектив Сергея Грабаздина выходит в финал. Спустя час становится известен и второй финалист турнира. Им стала команда «Экспресс». Подопечные Романа Петрова обыграли в полуфинале с сухим счётом «Авангард» – 2:0.

Борьба в финале была очень напряжённой, до последних минут никто не осмелился бы назвать имя победителя. Команды отчаянно боролись на площадке. Основное время решающего матча завершилось вничью – 1:1. Соперники смогли обменяться забитыми мячами.

Судьбу трофея пришлось решать в серии пенальти, где подопечные Сергея Грабаздина одержали победу со счётом 4:3. Итоговый счёт матча – 5:4.

Индивидуальным мастерством блеснул вратарь СШОР «Экспресс 2011» Семён Арефьев, отразивший два пенальти. Решающий мяч турнира, ставший «золотым», с пенальти забил Ярослав Ткачев.

Радость победителей после результативного удара Ярослава была невероятной. Все мальчишки с замиранием сердца наблюдали поочерёдно за бьющими и только с ударом Ткачёва испытали облегчение, а следом эйфорию от победы. Все эмоции, таившиеся в душах юных игроков, наконец-то вырвались наружу!

Одержав пять побед во всех пяти матчах турнира, сопровождая их огромным спортивным азартом, подопечные Сергея Грабаздина стали победителями турнира по мини-футболу среди команд юношей 2010 года рождения.

Лучшим игроком в составе «СШОР «Экспресс 2011» организаторы назвали Евгения Бунделева.

Юные футболисты получили массу положительных эмоций и хорошее настроение. Победа в любом турнире мотивирует юных великолукских игроков на достижение более высоких результатов. В свою очередь мотивация увеличивает эффективность игровой деятельности мальчишек на площадке. А это повышает командный показатель успешности в следующем турнире.



Пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырёв