Пять великолукских команд по мини-футболу боролись за первенство на турнире в Твери
31 января в физкультурно-оздоровительном комплексе города Западная Двина Тверской области прошёл турнир по мини-футболу среди семи команд юношей 2010 года рождения и моложе. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Город Великие Луки на турнире представляло пять команд. Команда Сергея Грабаздина выступала под названием «СШОР «Экспресс 2011».
На первом этапе участники были поделены на две группы «А» и «Б» по четыре и три команды соответственно. «СШОР «Экспресс 2011» по воле жребия попал в группу «А».
Подопечные Сергея Грабаздина в стартовом матче турнира одержали победу над командой «Экспресс Энергия-2011» со счётом 2:0, забив подопечным Вячеслава Бацака в каждом тайме по мячу.
В упорной борьбе прошёл второй поединок. Тем не менее команда Грабаздина сумела дожать соперника и победить «Авангард» Павла Иванова с преимуществом в один мяч – 2:1.
Заключительный матч группового этапа «СШОР «Экспресс 2011» проводил с командой хозяев СК «Двина». В этой игре подопечные Сергея Грабаздина не оставили камня на камне от соперника. Великолучане, отправив в ворота «Двины» восемь безответных мячей, завершили встречу со счётом 8:0.
Одержав три победы в трёх матчах группового этапа, подопечные Сергея Грабаздина заняли первое место в группе «А» и вышли в полуфинал турнира, где им предстояло сразиться со второй командой группы «Б» – «Экспресс Энергия-2010».
И в этом матче будущие победители турнира дисциплинированно сыграли в обороне и результативно в атаке. Вратарь «СШОР «Экспресс 2011» Семён Арефьев сохранил свои ворота «сухими», а его партнёры забили три мяча.
Одержав в полуфинале победу над подопечными Вячеслава Бацака (3:0), коллектив Сергея Грабаздина выходит в финал. Спустя час становится известен и второй финалист турнира. Им стала команда «Экспресс». Подопечные Романа Петрова обыграли в полуфинале с сухим счётом «Авангард» – 2:0.
Борьба в финале была очень напряжённой, до последних минут никто не осмелился бы назвать имя победителя. Команды отчаянно боролись на площадке. Основное время решающего матча завершилось вничью – 1:1. Соперники смогли обменяться забитыми мячами.
Судьбу трофея пришлось решать в серии пенальти, где подопечные Сергея Грабаздина одержали победу со счётом 4:3. Итоговый счёт матча – 5:4.
Индивидуальным мастерством блеснул вратарь СШОР «Экспресс 2011» Семён Арефьев, отразивший два пенальти. Решающий мяч турнира, ставший «золотым», с пенальти забил Ярослав Ткачев.
Радость победителей после результативного удара Ярослава была невероятной. Все мальчишки с замиранием сердца наблюдали поочерёдно за бьющими и только с ударом Ткачёва испытали облегчение, а следом эйфорию от победы. Все эмоции, таившиеся в душах юных игроков, наконец-то вырвались наружу!
Одержав пять побед во всех пяти матчах турнира, сопровождая их огромным спортивным азартом, подопечные Сергея Грабаздина стали победителями турнира по мини-футболу среди команд юношей 2010 года рождения.
Лучшим игроком в составе «СШОР «Экспресс 2011» организаторы назвали Евгения Бунделева.
Юные футболисты получили массу положительных эмоций и хорошее настроение. Победа в любом турнире мотивирует юных великолукских игроков на достижение более высоких результатов. В свою очередь мотивация увеличивает эффективность игровой деятельности мальчишек на площадке. А это повышает командный показатель успешности в следующем турнире.
Пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырёв