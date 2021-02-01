В Псковской области уже открыты 23 прививочных пункта от коронавирусной инфекции

19:19, 01 февраля 2021, ПАИ

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В Псковской области развёрнуты дополнительные прививочные пункты от коронавируса. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области. Их в регионе уже 23:

1. Псков, поликлиника № 1.

2. Псков, поликлиника № 2.

3. Псков, поликлиника № 3.

4. Великие Луки, поликлиника № 1.

5. Великие Луки, поликлиника № 3 (д. Золотково).

6. Бежаницкая МРБ.

7. Локнянский филиал.

8. Гдовская РБ.

9. Дедовичская РБ.

10. Невельская МРБ.

11. Островская МРБ.

12. Пыталовский филиал.

13. Опочецкая МРБ.

14. Печорская РБ.

15. Псковская МРБ.

16. Палкинский филиал.

17. Порховская МРБ.

18. Дновский филиал.

19. Пушкиногорская МРБ.

20. Новоржевский филиал.

21.Себежская РБ.

22.Поликлиника пос. Идрица.

23. Стругокрасненская МРБ.

Планируется до конца февраля открыть прививочные пункты в каждой поликлинике, которая ведёт приём взрослого населения.