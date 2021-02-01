0
21:20
Пропала монахиня Псково-Печерского монастыря
20:48
Публикуем фото с места кровавой расправы в Опочецкой деревне
18:48
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
18:10
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
17:33
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески
17:06
До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
16:28
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
Еще новости
Общество

В Псковской области уже открыты 23 прививочных пункта от коронавирусной инфекции

Фото Андрея Степанова

 

В Псковской области развёрнуты дополнительные прививочные пункты от коронавируса. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области. Их в регионе уже 23: 
1. Псков, поликлиника № 1.
2. Псков, поликлиника № 2.
3. Псков, поликлиника № 3.
4. Великие Луки, поликлиника № 1.
5. Великие Луки, поликлиника № 3 (д. Золотково).
6. Бежаницкая МРБ.
7. Локнянский филиал.
8. Гдовская РБ.
9. Дедовичская РБ.
10. Невельская МРБ.
11. Островская МРБ.
12. Пыталовский филиал.
13. Опочецкая МРБ.
14. Печорская РБ.
15. Псковская МРБ.
16. Палкинский филиал.
17. Порховская МРБ.
18. Дновский филиал.
19. Пушкиногорская МРБ.
20. Новоржевский филиал.
21.Себежская РБ.
22.Поликлиника пос. Идрица.
23. Стругокрасненская МРБ.

Планируется до конца февраля открыть прививочные пункты в каждой поликлинике, которая ведёт приём взрослого населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Пропала монахиня Псково-Печерского монастыря
01 февраля 2021
Пропала монахиня Псково-Печерского монастыря
Публикуем фото с места кровавой расправы в Опочецкой деревне
01 февраля 2021
Публикуем фото с места кровавой расправы в Опочецкой деревне
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
01 февраля 2021
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
01 февраля 2021
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески
01 февраля 2021
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески
До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
01 февраля 2021
До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
01 февраля 2021
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
#Опросник ПАИ: Пишете ли вы от руки
01 февраля 2021
#Опросник ПАИ: Пишете ли вы от руки

Идет загрузка...