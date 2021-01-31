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Политика

Прогулка и прогулы

Очередная попытка сторонников Навального продемонстрировать силу 31 января по большом счёту оказалась провальной. «Прогулки», как называли акции их организаторы, оказались попросту прогуляны: те, кто пришёл на митинги неделей раньше, 23 января, в этот раз предпочли заняться чем-то более полезным.

Телеграм-каналы навальнистов по итогам 31 января пестрят «оргвыводами»: всё получилось, мы молодцы, свободу-свободу. Что ж, самообман — тоже способ самоутешения. По факту же во всех городах России ситуация 31 января оказалась одинакова: на несанкционированные митинги пришло в разы меньше участников. Причём оценка одинакова и для мегаполисов, и для небольших региональных столиц, таких как Псков.

Более того, Москва и Питер, на которые традиционно делается ставка при организации протестов, явку провалили: здесь участников акции 31 января оказалось даже меньше, чем в некоторых городах-миллионниках.

Чтобы хоть как-то создать картинку, видимость, что людей больше, в Москве организаторы повели акционеров по узким улочкам, переулкам — визуально в узком пространстве кажется, что людей больше. В качестве конечной цели прогулки избрать площадь трёх вокзалов — отличный ход! — создать видимость толпы протестующих за счёт бешеного трафика пассажиров вокзалов и метро.

Ещё один способ спасти ситуацию и создать картинку «на экспорт» — сознательные провокации полиции и Росгвардии. Вот, мол, смотрите, расправы над мирными гражданами.

Провокации не ограничиваются митингами. В Сети начинают появляться ресурсы, на которых выкладываются фото и личные данные сотрудников правоохранительных органов — иногда с откровенными призывами расправы над ними и их родными. Такое мы уже видели в соседней Белоруссии. Там создание таких ресурсов опосредованно финансировалось из-за пределов страны. И кстати, параллелей с технологиями, которые применялись в Белоруссии оппонентами властей, более чем достаточно. Не удивимся, если в России из Юлии Навальной попробуют вырастить Светлану Тихановскую-2.

Внутри региональных штабов Навального неразбериха. В Нижнем Новгороде руководитель штаба Роман Трегубов и вовсе ушёл в отставку, призвав людей не участвовать в незаконных акциях. Во многих регионах во главе структур Навального стоят персонажи без какого-либо общественного веса, например в Пскове это Алексей Дорожкин. Впрочем, навальнистам в Пскове не везёт с самого начала. Кто только не пытался прислониться к финансовому потоку ФБК: забытые персоны из 1990-х, аферисты и конспирологи. В итоге всё, чем может похвастаться штаб Навального в Пскове, – это рост подписчиков в телеграм-канале, большинство из которых старшеклассники и учащиеся ссузов.

Собственно, налицо сразу две важные проблемы, два провала организаторов протестных акций Навального. Первая: у протеста практически нигде не оказалось вменяемых (иногда в прямом смысле этого слова) лидеров, обладающих политическим, общественным весом. По сути, внутри протеста не оказалось ЛОМов, готовых не отсидеться дома (на улице же мороз!), а вести своих сторонников. Вторая проблема: качественный состав участников. Главным образом это молодёжь переходного возраста с крайне слабым представлением о системе политических координат, общественном устройстве, с чёрно-белым мышлением. Для большинства из них протесты стали «движухой», возможностью потусить. После 23 января, убедившись, что движ так себе, а туса ни о чём, 31 января значительная часть осталась дома, уже не веря хайповым призывам в «ТикТоке». Так это было в Москве, в Питере, так произошло в других городах. В этом отношении показателен Дальний Восток, например Хабаровск и Владивосток, где традиции протестной активности довольно сильны. Однако и там общая тенденция: на акции 31 января, по самым щадящим оценкам, пришло по 100 человек.

Эпик фейл организаторов протестных акций объяснить несложно. Когда Навальный просит ввести санкции против собственной же страны, да ещё обращается в администрацию президента США, это расценивается как акт предательства. В конечном итоге заложниками санкций, их экономических последствий становятся рядовые граждане. Когда в политику, в митинги втягивают детей — это вызывает бешеное отторжение даже у тех, кто до этого считал Навального «ничего себе парнем». Когда весь авторитет Навального выстраивается на попытках спровоцировать беспорядки без предложения альтернативных вариантов развития страны — даже у молодого поколения есть голова на плечах понять, чем это всё может завершиться. Когда, наконец, дворец Путина оказывается вовсе не его дворцом, да и не дворцом вовсе — тут уже совсем как в кино: нам обещали экшен, а оказалось фуфло.

Представить себе хоть какое-то политическое будущее, перспективы деятеля, подобного Навальному, в любой стране Европы, в США попросту невозможно. Зато легко представить, что будет с гражданином США, который попросит, например, у Китая ввести санкции в отношении Соединённых Штатов. Парня за пять минут упакуют и попросту осудят за госизмену.

Такие вот прогулки и прогульщики.

Андрей Разумов
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