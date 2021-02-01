Ревнивый выстрел: житель Опочецкого района убил гостя после застолья

19:40, 01 февраля 2021, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области расследует уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает ведомство.

По версии следствия, в ночь на 19 января 2021 года 50-летний обвиняемый находился по месту жительства в одной из деревень Опочецкого района, приревновал сожительницу к гостю, который после непродолжительного застолья лёг с ней в кровать.

Взяв ружьё, злоумышленник выстелил в соперника. В результате огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.