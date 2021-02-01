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Общество

Ушёл из жизни директор псковской школы № 47 Андрей Евгеньевич Мануйлов

Умер директор школы №47 Андрей Евгеньевич Мануйлов. Фото Instagram

 

Печальная новость. Не стало Мануйлова Андрея Евгеньевича, директора общеобразовательной школы № 47. Сообщил в своем instagram  аккаунте заместитель главы администрации Александр Коновалов

«Пока это тяжело осознать», – говорят его коллеги.

Мануйлов Андрей Евгеньевич – заслуженный учитель РФ. Победитель областного этапа конкурса «Учитель года» (1999 г.), призёр конкурса «Лидер в образовании», лауреат Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Награждён знаком «За развитие детско-юношеского туризма РФ». Педагогический стаж – 27 лет.
Искренние соболезнования родным и близким.
 

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