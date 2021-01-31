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Политика

Медалью наградил губернатор семью из Печорского района

Андрей Чернодедов от имени всех награждаемых многодетных родителей поблагодарил Главу региона. Фото газета «Печорская правда»



1 февраля в администрации Псковской области губернатор Михаил Ведерников наградил медалями «Родительская слава Псковской области» семь семей. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В числе тех, кто получил награду, есть и семья Чернодедовых из Печорского района. Ольга Алексеевна и Андрей Юрьевич Чернодедовы стали родителями десятерых детей.

Андрей Чернодедов от имени всех награждаемых многодетных родителей поблагодарил главу региона за высокую оценку многолетнего труда в сфене воспитания детей и оказываемую поддержку.

«Очень ценно, что вы обращаете внимание на многодетные семьи. Благодаря вам наша область становится более социально ориентированной — помощь оказывается именно тем категориям людей, которые более всего в ней нуждаются», — отметил Андрей Чернодедов.

Медали «Родительская слава Псковской области» в соответствии с региональным законом «О наградах Псковской области» могут быть удостоены семьи, в которых рождены или приняты в семью трое и более детей в течение пяти лет.

Основаниями для вручения награды являются:
– достойное воспитание;
– образование;
– ведение здорового образа жизни;
– обеспечение духовного и нравственного развития детей;
– подача примера в укреплении института семьи и воспитании детей.

Медалью могут быть также награждены родители, достойно воспитавшие менее трёх детей, при условии достижения хотя бы одним ребёнком выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности, получивших широкую известность в Российской Федерации или признанных мировым сообществом. Согласно положению о медали, каждой награждённой многодетной семье предоставляется и единовременная выплата в размере 30 тыс. рублей.

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