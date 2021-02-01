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Общество

Питерский художник предложил альтернативу LEGO

 

LEGO с российской действительностью. Фото Instagram

 

Петербургский художник Артем Бизяев придумал российский аналог конструктора LEGO с сотрудниками силовых структур, автозаком и протестующими.

«Лего слишком вредно для детей, ведь оно своими идеалистическими сюжетами создаёт ложное восприятие действительности. Поэтому нашей стране нужен альтернативный бренд — OLEG!» — написал художник у себя в Twitter. А рассказал об этом новостной сайт Znak.

Бизяев предложил назвать набор Unauthorized Holidays («Несанкционированные праздники» — пер. Znak.com).

Ранее художник  предложил идею для LEGO по мотивам славянских сказок. Возможно, его выпустит оригинальный производитель конструктора.

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