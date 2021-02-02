Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

23:47, 01 февраля 2021, ПАИ

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Правительство России подготовило и направило в Кремль предложения об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, соответствующие предложения подготовлены, доклад передан в администрацию президента.

Ранее Минтруд сообщил, что направил предложения об индексации пенсий работающих пенсионеров в правительство.

В начале января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить соответствующие предложения.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция, включая справороссов, а также ряд сенаторов, неоднократно выступала за возобновление индексации и вносила соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.