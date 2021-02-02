Погоду на Масленицу можно предсказывать по сегодняшнему дню

08:35, 02 февраля 2021, ПАИ

Ефимов день празднуется 2 февраля по народному календарю. Евфимий Великий жил в V веке и почитается как отшельник — один из столпов пустынножительства и основателей монашества, пишет calend.ru.

На Руси говорили, что февраль является месяцем метелей. Ефимов день не был исключением. Если в этот день мела метель, то метели ждали и на Масленицу. Если в полдень светило солнце, то это означало, что ожидается дождливое лето. А если дул ветер, то весь год должен был быть сырым.

В этот день хозяева также наблюдали за поведением домашних животных. Если кошка скребёт в этот день пол, а куры хвостами вертят – к метели.