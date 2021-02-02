0
09:26
Почти 250 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
09:25
Метель ожидается в Псковской области 3 февраля
08:13
Коронавирусом заболели 10 сотрудников детского сада в Новосокольниках
07:00
42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области
01:14
Новый очаг коронавируса вспыхнул в новосокольническом детском саду
23:47
Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
23:30
О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети
Еще новости
Общество

Скончался экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук

Фото Википедия

Экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук скончался на 82-м году жизни, пишет РИА Новости.

Тело бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, главы Алтайского краевого Совета народных депутатов Александра Назарчука обнаружили в доме в посёлке Солнечный.

По факту гибели следователи организовали проверку. Причина смерти не установлена.

Александр Назарчук родился в селе Романово Алтайского края в 1939 году. В 1990 году он стал народным депутатом РСФСР, в 1993 году - депутатом Госдумы РФ. С 1994 по 1996 год Назарчук занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия России. После этого он вернулся в Алтайский край, где более 11 лет занимал должность главы Алтайского краевого Совета народных депутатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похожа ли ваша жизнь на День сурка?

Проголосовать >>>

Почти 250 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
02 февраля 2021
Почти 250 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Метель ожидается в Псковской области 3 февраля
02 февраля 2021
Метель ожидается в Псковской области 3 февраля
Коронавирусом заболели 10 сотрудников детского сада в Новосокольниках
02 февраля 2021
Коронавирусом заболели 10 сотрудников детского сада в Новосокольниках
42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области
02 февраля 2021
42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области
Новый очаг коронавируса вспыхнул в новосокольническом детском саду
02 февраля 2021
Новый очаг коронавируса вспыхнул в новосокольническом детском саду
Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
01 февраля 2021
Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети
01 февраля 2021
О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети
Бывший глава Чернобыльской АЭС умудрился устроить аукцион по продаже радиоактивного металла
01 февраля 2021
Бывший глава Чернобыльской АЭС умудрился устроить аукцион по продаже радиоактивного металла

Идет загрузка...