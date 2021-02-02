Скончался экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук
Экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук скончался на 82-м году жизни, пишет РИА Новости.
Тело бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, главы Алтайского краевого Совета народных депутатов Александра Назарчука обнаружили в доме в посёлке Солнечный.
По факту гибели следователи организовали проверку. Причина смерти не установлена.
Александр Назарчук родился в селе Романово Алтайского края в 1939 году. В 1990 году он стал народным депутатом РСФСР, в 1993 году - депутатом Госдумы РФ. С 1994 по 1996 год Назарчук занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия России. После этого он вернулся в Алтайский край, где более 11 лет занимал должность главы Алтайского краевого Совета народных депутатов.