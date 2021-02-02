Прокуратура добивается устранения гололёда возле двух домов в Великих Луках

09:14, 02 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках две управляющие компании ненадлежащим образом организовали работу по содержанию общего имущества многоквартирных домов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В частности, вблизи домов №16/24 на улице К. Зверева, №2/1 на улице Рабочей был обнаружен гололёд, дворовая территория и тротуары не были посыпаны песком.

В этой связи прокуратура города внесла в адрес руководителей организаций представления с требованием привести территорию в порядок.