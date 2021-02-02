5419 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

09:38, 02 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 419 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 18, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 739 случаев), на третьем – Псковский район (2 516 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 29 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 710 пациентов, 135 человек умерло.