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Общество

5419 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 419 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 18, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 739 случаев), на третьем – Псковский район (2 516 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 29 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 710 пациентов, 135 человек умерло.

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