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Жители Великолукского и Печорского районов фиктивно зарегистрировали иностранцев

В Великолукском и Печорском районах полиция установила граждан, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В декабре 2020 года в деревне Еремкино Великолукского района 36-летняя неработающая местная жительница фиктивно зарегистрировала в доме гражданина России. Она дала признательные показания.

А в деревне Красиково Печорского района 32-летний мужчина фиктивно поставил на учёт гражданку Республики Молдова.

По данным фактам проводятся проверки. В полиции отметили, что в последнее время в Псковской области участились подобные случаи. В этой связи гражданам напоминают об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния.

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