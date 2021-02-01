Жители Великолукского и Печорского районов фиктивно зарегистрировали иностранцев
В Великолукском и Печорском районах полиция установила граждан, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В декабре 2020 года в деревне Еремкино Великолукского района 36-летняя неработающая местная жительница фиктивно зарегистрировала в доме гражданина России. Она дала признательные показания.
А в деревне Красиково Печорского района 32-летний мужчина фиктивно поставил на учёт гражданку Республики Молдова.
По данным фактам проводятся проверки. В полиции отметили, что в последнее время в Псковской области участились подобные случаи. В этой связи гражданам напоминают об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния.