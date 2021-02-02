Псковичи могут оформить визу в Финляндию в Санкт-Петербурге

10:06, 02 февраля 2021, ПАИ

С 1 февраля в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге начался прием документов на оформление разрешения на пребывание в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора центра VFS Global.

За визой могут обратиться жители Петербурга, Калининградской области, Республики Коми, Ленинградской области, Ненецкого автономного округа, Новгородской, Псковской и Вологодской областей. Ранее прием документов производился непосредственно в Генеральном консульстве.

Клиенты в Москве, Петрозаводске и Мурманске продолжат подавать заявления в посольстве (Москва) и консульствах Финляндии в России (Петрозаводск и Мурманск).

Визовый центр в Санкт-Петербурге принимает документы по понедельникам, вторникам и средам с 9:00 до 14:00 по обязательной предварительной записи. Все клиенты проходят проверку температуры тела на входе для оценки состояния здоровья. Кроме того, сотрудники центра также соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов, регулярное мытье рук, дистанция, и могут просить избегать скопления людей в центре.

Конверты с решением и документы необходимо будет получать посредством курьерской службы.

Финляндия разрешает въезд из России только определенным категориям граждан, например, обладателям ВНЖ, студентам финских вузов, сотрудникам компаний, сезонным работникам, людям, имеющим близких родственников. Ограничения на въезд, введенные правительством, сохраняют действие как минимум до 9 февраля и, возможно, будут продлены. Информацией о сроках открытия границы для туристов в Генконсульстве не располагают.

