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Общество

Почти 236 тысяч взрослых псковичей привились от гриппа

Прививки от гриппа сделали 326 859 жителей Псковской области, в том числе 72 800 детей и 235 989 взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Вакцина, полученная из федерального бюджета, использована в полном объеме. За счет других источников вакцинацию прошли 18 070 человек.

Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.

Также в регионе проходит вакцинация от коронавируса, первый этап прошли уже 1700 псковичей. 

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