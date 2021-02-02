Почти 236 тысяч взрослых псковичей привились от гриппа

10:09, 02 февраля 2021, ПАИ

Прививки от гриппа сделали 326 859 жителей Псковской области, в том числе 72 800 детей и 235 989 взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Вакцина, полученная из федерального бюджета, использована в полном объеме. За счет других источников вакцинацию прошли 18 070 человек.

Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.

Также в регионе проходит вакцинация от коронавируса, первый этап прошли уже 1700 псковичей.