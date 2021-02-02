Контрабанду более шести тонн мяса пресекли псковские пограничники в Невельском районе

10:14, 02 февраля 2021, ПАИ

В Невельском районе пограничники пресекли ввоз более шести тонн мяса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Палкино Невельского района пограничники задержали три автомобиля Mercedes. В багажниках у них находилось мясо говядины. При этом продукцию перевозили в антисанитарных условиях. Установить происхождение мясной продукции не удалось, поскольку товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты на груз отсутствовали. По предварительным оценкам, стоимость задержанного товара превышает 2,4 млн рублей.

Кроме того, водители въехали на территорию России незаконно. За нарушение режима государственной границы правонарушителям выписали штрафы на общую сумму 13 тысяч рублей.

Задержанная мясная продукция передана сотрудникам Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий.