Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области выросла на 15,3%

10:26, 02 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области на 4-й неделе 2021 года заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 15,3%, зарегистрировано 3839 случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ниже порогового уровня на 16,2%. Превышен эпидпорог в возрастной группе 15 лет и старше - на 25,3%, увеличение по сравнению с предыдущей неделей составило 3%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ увеличилась на 5,6%, такой диагноз поставлен 1856 жителям областного центра. Эпидпорог ниже пороговых показателей на 12,4%.

Лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 31 человека, проведено 286 исследований. У одного пациента обнаружили парагрипп, у двух - риновирус, у одного - коронавирус.

За неделю госпитализаций с гриппом и ОРВИ стало меньше на 38,1%, в больницы положили 13 человек.

По состоянию на 29 января в связи с заболеваемостью ОРВИ были закрыты 12 классов в 4 школах (школа № 1 в городе Великие Луки, Башовская школа в Локнянском районе, правовой лицей № 8 и лицей № 4 в Пскове), а также 8 групп в 4 детских садах (в Пыталово, Порхове и Пскове), 1 группа в Великолукском политехническом колледже.