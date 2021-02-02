Псковские школьники могут принять участие в международном форуме «Одарённые дети»

10:33, 02 февраля 2021, ПАИ

В международном форуме «Одарённые дети» могут принять участие дети из Псковской области, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Стартовал ХХIV Московский международный форум «Одарённые дети», который в 2021 году проходит под девизом «Не в силе Бог, но в правде» (изречение св. пр. Александра Невского) и посвящается 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Данный форум является уникальной программой всестороннего развития личности ребёнка, которую реализует Общероссийское общественное движение «Одаренные дети — будущее России» на протяжении 23 лет.

В рамках форума оказывается помощь детям и талантливой молодёжи, а также выявляются одарённые дети в России для оказания реальной помощи в становлении их талантов и способностей.

Мероприятие проходит при поддержке Центрального федерального округа, администрации президента РФ, Государственной Думы РФ и РАО «Роснефтегазстрой».

В программе форума — 22 номинации по призванию к будущей профессии. Заявки на участие принимаются до 22 февраля, награждение лауреатов состоится 1 июня 2021 года. Подробнее на сайте.