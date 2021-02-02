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Общество

«Немедленно возвратить взятую рояль»: Псковский госархив представил документ 1935 года

Некоторые документы могут служить идеями для комичных сценок о жизни людей в тех или иных столетиях, отметили сотрудники Государственного архива Псковской области. Речь, например, идёт о приказе 1935 года по Великолукскому районному отделу народного образования.

«Считая совершенно недопустимым и незаконным захват рояля в средней школе №3, где имеется 24 класса, средних и старших классов 20, приказываю...» - гласит документ. Из него понятно, что дело в музыкальном инструменте, который образцовая школа №1 забрала у своих коллег. Те не стали мириться с положением дел и дошли «до самого верха».

В приказе идет отсыл - «основание — распоряжение председателя Великолукского Райисполкома т. Наумова о немедленном возврате...». То есть поступила жалоба, последовала реакция, и школе передали приказ с пометкой «доложить сегодня же».
 

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