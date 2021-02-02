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Общество

Рамки весогабаритного контроля установят в этом году в Псковской области

Два автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств установят в этом году на автомобильных дорогах Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комплексы появятся в деревне Ляды Плюсского района на дороге Заполье – Гдов и в деревне Хохлово Барское Гдовского района на автодороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Рамки установят до 31 мая 2021 года. На приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, а также ремонт прилегающих 250 метров дороги с каждой стороны рамки выделено около 93 млн рублей. Контракт на выполнение работ заключили Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») и ООО «Русробот».

Как рассказали в Псковавтодоре, пункт весогабаритного контроля состоит из устройства передачи данных, шкафа управления и автоматики, а также программного обеспечения. Специальные датчики встраиваются в дорожное полотно.

Система круглосуточно измеряет весовые и габаритные параметры грузовых транспортных средств и выявляет те, что движутся с превышением предельно допустимых норм по весу и габариту. В случае превышения допустимой нагрузки на дорожное полотно данные транспортного средства передаются в Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области, где выписывается штраф. Штрафные санкции за превышение допустимых весогабаритных показателей составляют от 100 до 500 тысяч рублей.

До 2024 года в рамках нацпроекта будет установлено 9 автоматических комплексов весогабаритного контроля в приграничных районах Псковской области. Это позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог региона.

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