Более 22 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечились 22 372 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
1 февраля в стране зафиксировано 539 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 16 643 новых случая заражения коронавирусом.
Всего по состоянию на 2 февраля в России выявлено 3 884 730 случаев заболевания коронавирусом, 3 340 545 человек выздоровело, 74 158 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 29 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 710 пациентов, 137 человек умерло.