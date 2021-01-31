Женская команда ПсковГУ вышла во второй тур Кубка России по снежному регби

12:29, 02 февраля 2021, ПАИ

Во второй тур Кубка России по снежному регби вышла женская команда ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Соревнования по снежному регби проходили в Зеленограде 30-31 января. Псковскую область представляли женская и мужская команды ПсковГУ. Мужская команда состояла из тренеров, студентов ПсковГУ и колледжа. Им удалось выйти в четвертьфинал со второго места, где они встретились с соперниками из Московского высшего командного училища и проиграли со счётом 4:5. Мужская команда заняла 14-е место.

Женская команда состояла из студенток ПсковГУ и колледжа. Девушки вышли в четвертьфинал со второго места, где победили команду из Воронежа со счётом 10:0.

В 1/2 финала девушки встретились с именитым соперником – командой «Локомотив» (Москва). Итоговый счёт 4:5.