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Спорт

Женская команда ПсковГУ вышла во второй тур Кубка России по снежному регби

Во второй тур Кубка России по снежному регби вышла женская команда ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Соревнования по снежному регби проходили в Зеленограде 30-31 января. Псковскую область представляли женская и мужская команды ПсковГУ. Мужская команда состояла из тренеров, студентов ПсковГУ и колледжа. Им удалось выйти в четвертьфинал со второго места, где они встретились с соперниками из Московского высшего командного училища и проиграли со счётом 4:5. Мужская команда заняла 14-е место.

Женская команда состояла из студенток ПсковГУ и колледжа. Девушки вышли в четвертьфинал со второго места, где победили команду из Воронежа со счётом 10:0.

В 1/2 финала девушки встретились с именитым соперником командой «Локомотив» (Москва). Итоговый счёт 4:5.

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