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Общество

Псковская область вошла в топ-5 популярных мест для отдыха в санаториях в 2020 году

Псковская область попала в топ-5 популярных мест для отдыха и лечения в санаториях Северо-Запада России в 2020 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на туристическом портале «ТурСтат».

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг популярности санаторного отдыха и лечения в СЗФО в прошлом году.

В топ-10 регионов по популярности отдыха и лечения в санаториях вошли Ленинградская область, Карелия, Калининградская область, Санкт-Петербург, Псковская область, Вологодская область, Архангельская область, Новгородская область, Мурманская область и Республика Коми.

Дороже всего для туристов обошелся отдых в санаториях Ленобласти. В среднем около 4,2 тысячи рублей за человека в сутки. Дешевле всего - в Псковской области (2,2 тысячи рублей).

В первую тройку курортов России для санаторного отдыха вошли Сочи, Анапа и Кисловодск.

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