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Общество

Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболело 2 516 человек, в Островском – 1 426, в Невельском – 1 213.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (205), Красногородском (170) и Усвятском (130) районах.

В Пскове COVID-19 заболело 10 739 человек, в Великих Луках – 5 419.

В Псковской области зарегистрировано 29 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 710 пациентов, 137 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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